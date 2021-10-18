Правительство выделит Подмосковью 10 млрд рублей на строительство развязок

Правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, у региона существует потребность в дополнительных финансах. Об этом говорится на сайте Кремля.

По предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут, — сказал президент, обращаясь к Воробьёву, который, в свою очередь, проинформировал российского лидера о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе, рассказал о газификации и транспортной инфраструктуре.

Губернатор Московской области также поблагодарил Путина за Центральную кольцевую дорогу (ЦКАД). Воробьёв отметил, что введение её в строй является драйвером, лидером для экономики региона, так как рождаются новые предприятия. По его словам, больше всего развиваются торговля, интернет-торговля, всё, связанное с логистическими комплексами.

Ранее правительство утвердило увеличение бюджета нового дорожного кольца вокруг Москвы ещё на 40 млрд рублей, из них 15,76 млрд рублей выделит бюджет. Также были сдвинуты сроки сдачи ЦКАД. В связи с удорожанием проекта сумма финансовых обязательств частных инвесторов была увеличена на 4,86 млрд. Таким образом, стоимость строительства трассы вокруг столицы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей. Изначально стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд рублей.

ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 км от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она пройдёт по территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составит около 340 км. Строительство началось в 2014 году. Это один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов.