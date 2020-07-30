Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

https://static.news.ru/photo/47106230-d25c-11ea-bb77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян освободят от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом на заседании кабмина сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отныне всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе при помощи единой системы межведомственного электронного документооборота, а также подключаемых к ней региональных систем.

По словам, соответствующие документы уже подготовлены. Нововведение вступит в силу с 2021 года, сообщают «Известия».

Мишустил пояснил, что решение принято для повышения комфорта граждан, которым теперь не придётся ходить по различным инстанциям и кабинетам.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд и Минстрой прорабатывают механизм снижения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату «коммуналки». С нынешних 22% в совокупном семейном доходе она может уменьшиться до 15%. При этом в правительстве планируют охватить этой нормой всю Россию, подтвердили NEWS.ru в ведомствах.