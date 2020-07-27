Министерство труда и социальной защиты, а также Минстрой, в настоящее время ведут проработку возможности снижения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату «коммуналки» в совокупном семейном доходе до 15%. Причём в правительстве планируют охватить данной нормой всю Российскую Федерацию, подтвердили NEWS.ru в ведомствах. Ожидается, что подобная мера позволит поддержать 1 миллион отечественных семей. Экономисты называют новость позитивной, ведь после снижения планки на 7% за жилищными субсидиями смогут обращаться ещё больше семей.

Речь идёт о совокупном номинальном доходе семьи, который в ситуации активной государственной поддержки совокупного спроса будет расти. В апреле уровень оплаты труда уже вырос на 2,6%. И в этой связи данная мера будет иметь скорее технический характер. Сегодня, по данным Росстата, средняя зарплата в РФ составляет 48,3 тысячи рублей. По округам эта цифра может варьироваться. Например, в ПФО — размер среднедушевого благосостояния составляет 28,222 рублей. Лучше всего здесь живут граждане республики Татарстан и Нижегородской области. Наименее обеспечены жители Чувашской республики, Мордовии и Марий Эл.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне в среднем тратят более 16 % от общего дохода семьи на оплату коммунальных платежей. В ряде субъектов РФ эта допустимая норма трат меньше: в столице — 10%, в Кемерово — 17%, Санкт-Петербурге — 14%. В некоторых субъектах предусмотрены две нормы для разных категорий граждан. Например, в РМЭ норма 10% применяется в отношении одиноко проживающих неработающих пенсионеров и инвалидов, не пользующихся мерами соцподдержки по оплате ЖКУ, а также в отношении семей неработающих пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих трех и более детей, в составе которых никто не получает меры соцподдержки по оплате ЖКУ. Остальные категории семей — 22%.

Наиболее значимыми статьями являются две: отопление (метраж) и электричество (счётчик). Соответственно, многодетные семьи, проживающие в многокомнатных квартирах, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Но принципиально порядок её предоставления и условия предоставления не меняются, поэтому сложно говорить об усилении адресности. Например, субсидия привязана к стандарту жилой площади. В связи с чем одинокие старики, проживающие в больших квартирах, не могут претендовать на ее получение, тем более, если заключили договор ренты с пожизненным содержанием. Не могут претендовать и должники по оплате услуг ЖКХ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Да и сам механизм расчёта предоставления субсидии сложный: размер субсидии определяется путём вычета из стандарта стоимости ЖКУ максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, объясняет Ольга Лебединская.

Полученная сумма субсидии сравнивается с фактическими затратами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если полученная субсидия выше фактических затрат, то субсидия выплачивается в размере всех фактических затрат. Если ниже, то выплачивается расчётная субсидия. Да и размер субсидии оставляет желать лучшего. Приведём пример: одинокий неработающий пенсионер, ветеран труда, получающий пенсию 13 тысяч рублей и проживающий в г. Йошкар-Оле, получит субсидию в отопительный период 368 рублей, в межотопительный период 1073 рубля, — разъяснила на конкретном примере доцентка кафедры теории и социально-экономической статистики «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Между тем, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк спускает нас на грешную землю. Дело в том, говорит он, что в некоторых регионах планка в 15% уже была. Соответственно для жителей тех регионов, где она составляла 15% или 10%, ничего не изменится. Но в большинстве субъектов РФ действует федеральный стандарт в 22%, если он будет снижен, то семьи, которые платят за жилье и коммунальные услуги свыше 18% своего дохода, получат право получать субсидию.

Расчёт размера субсидии производится по следующий схеме: подсчитываются доходы семьи за последние 6 месяцев, затем по платёжкам расходы на оплату жилья и коммунальных услуг за тот же период, если эти расходы составляют больше 15% от доходов, то эту разницу семья сможет получить в виде жилищных субсидий. Для семейных бюджетов это явный плюс, уверен Бурдяк. Да и для регионов это тоже плюс, потому что регионы, в которых была норма возмещения 15%, получали из государственного бюджета финансирование исходя из федерального стандарта 22%, указывает специалист.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Разницу им приходилось покрывать самостоятельно. Если сейчас на федеральном уровне для всех регионов установят норму 15%, то это возмещение будет идти из федерального бюджета, а не регионального. Поэтому с точки зрения и семейных и региональных бюджетов такое решение имеет безусловно положительное значение. Кроме того, оно выравнивает условия с точки зрения равноправия граждан, и делает доступность ЖКУ примерно одинаковой на территории всех субъектов. Главные причины для снижения планки — это недопущение роста задолженности по ЖКУ и облегчение бремени для региональных бюджетов, софинансирующих эти субсидии. Александра Бурдяк старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Для семей с низкими доходами данная новость, безусловно, позитивная, при этом увеличивается нагрузка на бюджет, а основной выигрыш получают монополисты за счёт ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, добавил замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Блех.

Итак, чтобы теперь получить данную субсидию, нужно будет подсуетиться. Просто так, сидя на диване, её никто не получит. Тут ничего не изменилось, как она действовала по заявительному принципу, так и продолжит.