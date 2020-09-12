Правительство создаст инструментарий поддержки экспорта

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Российское правительство планирует в рамках обновления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» разработать инструментарий поддержки экспорта, сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Там уточнили, что ключевые мероприятия будут реализованы при помощи информационной системы «Одно окно», созданной на базе цифровой платформы Российского экспортного центра (РЭЦ). Это позволит упростить взаимодействие экспортёров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, а также уменьшит их операционные и административные издержки.

В дальнейшем информационная система станет полноценным маркетплейсом, где экспортно ориентированные компании смогут заказать необходимые услуги — от логистики до консалтинга, — отмечается в сообщении секретариата.

Также в рамках обновления нацпроекта создаётся новая система показателей эффективности. Предоставление ресурсов на реализацию требуемых мероприятий будет взаимоувязано с их влиянием на рост объёмов несырьевого неэнергетического экспорта РФ.

Целью нацпроекта является роста доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% — до $250 млрд, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд.