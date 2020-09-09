Экспорт нефти из России упал более чем в два раза

https://static.news.ru/photo/f82aacf4-f29d-11ea-b922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы, снижение экспорта в денежном выражении произошло из-за его сокращения в физическом, так как стоимость нефти из РФ в июле, напротив, даже выросла на 5% — до $43,91 за баррель марки Urals. Так, физический экспорт нефти в отчётном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 млн тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что за январь — июль экспорт нефти снизился на 6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года — до 143,249 млн тонн, а в денежном выражении сократился на 38% — до $43,907 млрд.

Экспорт нефтепродуктов из России в июле снизился на 27,5% по отношению к июню — до 10,513 млн тонн, а в денежном выражении сократился на 14,1% — до $2,689 млрд. В январе — июле экспорт нефтепродуктов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 85,211 млн тонн, а в денежном выражении сократился на 28% — до $28,01 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что объём добычи нефти в России в первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3%. Всего в январе — августе было добыто 346,08 млн тонн нефти. Объёмы первичной переработки на НПЗ за указанный период снизились на 3,4%, до 184,05 млн тонн. Экспорт нефти уменьшился на 8,8%, до 150,96 млн тонн. В августе в России добыли 41,7 млн тонн нефти, на НПЗ было переработано 22,76 млн тонн.

Снижение показателей по добыче нефти в стране в 2020 году связано в том числе с тем, что весной группа стран ОПЕК+ пришла к соглашению о постепенном сокращении суточного объёма добычи. В рамках этой сделки в мае — июне Россия, в частности, должна была снизить добычу на 11 млн баррелей в сутки и далее постепенно её сокращать до апреля 2022 года.