Правительство России введёт квоты на зерно и снимет пошлины с импорта мяса

Правительство России разработало стратегию борьбы с ростом продуктовых цен в 2022 году. Среди них — квоты на экспорт зерна сроком на полгода и снятие пошлин на ввоз свинины и говядины, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина.

Российские власти готовы разрешить беспошлинный импорт замороженной свинины и говядины — 100 тысяч тонн за полгода и 200 тысяч тонн за год соответственно. Не исключено, что профильные ведомства могут ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца.

Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном сегменте, – отметил Патрушев.

При этом уже утверждены квоты на экспорт азотных удобрений, необходимых сельскохозяйственному производству. Если мировые цены на зерно и подсолнечное масло вырастут в цене, то кабмин, вероятно, поднимет пошлину и на их экспорт.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольствие достигли пиковых значений июля 2011 года. В октябре рост стоимости составил 3%.

Индекс продовольственных цен ФАО растёт уже более года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе цены снова пошли в рост, который пока не останавливается.