Правительство РФ продлит доплаты медикам за борьбу с COVID на 2021 год

https://static.news.ru/photo/11f5d746-14ca-11eb-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусом. При этом поменяется механизм администрирования выплат.

В правительстве считают, что новый подход к распределению денег позволит избежать конфликтов между властями и их получателями, сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что теперь дополнительные выплаты будут вместе начислять Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты РФ на базе одного из внебюджетных фондов.

Правительство продлит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом. При этом по поручению социального вице-премьера Татьяны Голиковой их администрирование переведут на федеральный уровень, — отмечается в публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ обсуждает возможность продления на следующий год доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, внимание будет сконцентрировано на более точном определении времени работы медиков в опасных зонах. Он также отметил, что для этих целей у властей предусмотрен необходимый резерв.