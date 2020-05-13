Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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На стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, выделили 41,8 млрд рублей и для федеральных учреждений — более 10 млрд рублей.

Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Выплаты, которые были установлены с апреля месяца, доведены были, 41,8 миллиарда рублей для регионов и более 10 миллиардов для федеральных учреждений и...