Экономика

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

14:23, 13 мая 2020
Фото: АГН«Москва»

Список отраслей, которые больше всего пострадали в условиях пандемии коронавируса в России расширен. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Отмечается, что в список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

Как писал NEWS.ru, в апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое содержит перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики.

Согласно документу, ситуация с COVID-19 сильнее всего отразилась на гостиничном бизнесе, пассажирских и грузовых воздушных перевозках, сухопутном пассажирском транспорте, предприятиях общепита, субъектах туристического рынка, а также деятельности организаций в сфере досуга, дополнительного образования и ряде других. список дополняется.

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