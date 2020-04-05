Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

https://static.news.ru/photo/ee5bfeca-6400-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое содержит перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики.

Согласно документу, ситуация с COVID-19 сильнее всего отразилась на гостиничном бизнесе, пассажирских и грузовых воздушных перевозках, сухопутном пассажирском транспорте, предприятиях общепита, субъектах туристического рынка, а также деятельности организаций в сфере досуга, дополнительного образования и ряде других.

В постановлении отмечено , что перечень утверждён в целях применения закона о ЦБ РФ и отдельных законодательных актов в части изменения условий кредитных договоров. Пострадавшие от пандемии компании вправе в любой момент до 30 сентября 2020 года обратиться к кредиторам с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств по таким договорам.

Ранее NEWS.ru писал, что ФНС опубликовала список из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В него включены субъекты предпринимательства, основной вид деятельности которых включён в список сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, а также организации, относящиеся к системообразующим и стратегическим.