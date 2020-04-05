Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое содержит перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики.
Согласно документу, ситуация с COVID-19 сильнее всего отразилась на гостиничном бизнесе, пассажирских и грузовых воздушных перевозках, сухопутном пассажирском транспорте, предприятиях общепита, субъектах туристического рынка, а также деятельности организаций в сфере досуга, дополнительного образования и ряде других.
В постановлении
Ранее NEWS.ru писал, что ФНС опубликовала список из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В него включены субъекты предпринимательства, основной вид деятельности которых включён в список сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, а также организации, относящиеся к системообразующим и стратегическим.
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