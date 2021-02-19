Правительство против строительства 25 мусоросжигательных заводов

https://static.news.ru/photo/5b877124-72e6-11eb-87d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект «Ростеха» по строительству десятков заводов по сжиганию мусора и выработке ими дорогой электроэнергии правительство поддерживать не будет. Об этом написала заместитель председателя Кабмина Виктория Абрамченко в Instagram.

В ходе совещания с заместителем председателя правительства Александром Новаком, Абрамченко напомнила, что к 2030 году в России должны добиться сортировки всего объёма ТКО, а объём отходов, отправляемых на полигоны, нужно снизить в два раза.

Пока речь идёт о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор? — пишет она.

Абрамченко добавила, что экология проекта «Ростеха» вызывает ряд вопросов. Например, о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе, на экономическое состояние отраслей.

Зампред считает, что инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную циклическую систему. Для этого необходимо использование всего, что можно, в качестве вторичных материальных ресурсов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО (твёрдых бытовых отходов), источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».