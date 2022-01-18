Правительство повысит зарплаты бюджетникам в регионах

В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учётом отраслевой специфики, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к правительству. По сути, речь идет о повышении ставок сотрудникам госучреждений здравоохранения, образования, науки и культуры в наиболее отстающих по этому параметру субъектах.

Как отмечается , несмотря на улучшение ситуации с зарплатами сотрудников бюджетной сферы в результате выполнения майских указов, зарплаты бюджетников не сравнялись с заработками на рынке по крайней мере в отдельных категориях, а разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз. Сейчас власти готовят механизмы сглаживания этой дифференциации.

Так, Минобрнауки совместно с Минтрудом и ПФР до весны должны собрать информацию о различиях в оплате труда, также планируется запустить пилотные проекты по реформированию оплаты труда в названных отраслях и отдельных регионах. Следующим шагом в этом направлении должно стать создание отраслевых систем оплаты труда, что позволит установить прозрачный механизм формирования зарплаты.

Как отмечает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, причиной дифференциации в оплате труда медработников стала отмена тарифной сетки, которая выравнивала ставки как внутри регионов, так и между ними. По её словам, нынешняя реформа призвана унифицировать базовые оклады, по которым будут начисляться стимулирующие и компенсационные выплаты, для чего потребуются средства из федерального бюджета. Как отметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, на это потребуется более 1,5 трлн рублей за три года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей из резервного фонда на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Из этих средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и свыше 1,3 млрд — учреждения культуры.