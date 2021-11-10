Брокер оценил эффект от программы льготной ипотеки в России

Программа льготной ипотеки, инициированная президентом России Владимиром Путиным, помогла сохранить строительную отрасль. Об этом «Невским Новостям» сообщил председатель Совета директоров Агентства развития и исследований в недвижимости Андрей Тетыш. При этом он отметил, что, например, стоимость квартир в Петербурге выросла за год примерно на 25%.

Спасибо нашему правительству, без всякой иронии. Одна из немногих дошедших до потребителя мер поддержки — это льготная ипотека. Это привело к росту цен, зато позволило сохранить строительную отрасль. Из того, с чем пересекаются люди, строительство одна из немногих отраслей, которые удалось сохранить, — сказал Тетыш.

Он добавил, что в Петербурге выросла цена на жильё в новых домах. И больше всего — в Адмиралтейском районе, там средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 24,76%.

Эксперт также выразил мнение, что из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса пострадали сфера услуг, тяжёлая промышленность, транспорт, туризм, спорт, общепит.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что большинство россиян могут позволить себе приобрести жильё только в ипотеку. Он пояснил, что доступность жилья в России сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой.