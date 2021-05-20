Правительство определилось с налоговыми льготами на пенсию

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Правительство России не поддержало законопроект о вычете по НДФЛ для россиян со взносами на НПФ. Кабмин пришёл к выводу, что это увеличит количество «выпадающих» доходов регионов, пишет «Интерфакс».

Как следует из заключения правительства, данная инициатива приведёт «к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, за счет средств которых также осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан», говорится в документе.

Данный законопроект был внесён главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий предлагал создать отдельный социальный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению. В этом случае предельная сумма, которую мог вернуть гражданин, ограничивалась 400 тысячами рублей.

Также от НДФЛ освобождались пенсии от НПФ, которые выплачивались в пользу членов семьи или близких родственников.

На данный момент в НК РФ существует несколько типов налоговых вычетов, по которым можно получить возмещение. Это расходы на обучение, лечение, прохождение квалификации и пенсионные взносы по договорам с НПФ. При этом предельный размер возмещения по всем указанным категориям не должен превышать 120 тысяч рублей в год.

Данный законопроект предполагал выделение социального налогового вычета по пенсионному обеспечению в отдельную статью НК с увеличением предельной суммы такого вычета до 400 тысяч рублей. Также указанный законопроект предлагал освободить от НДФЛ пенсии, выплачиваемые по договорам, заключёнными с НПФ, если такие пенсии выплачиваются в пользу близких родственников.

Как сообщалось ранее, людям, которые резко обеднели после выхода на пенсию и потеряли в доходах, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе круглого стола в местном парламенте, сообщается на сайте местной администрации.