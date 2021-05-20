Правительство определилось с налоговыми льготами на пенсию

Правительство России не поддержало законопроект о вычете по НДФЛ для россиян со взносами на НПФ. Кабмин пришёл к выводу, что это увеличит количество «выпадающих» доходов регионов, пишет «Интерфакс».
Как следует из заключения правительства, данная инициатива
Данный законопроект был внесён главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий предлагал создать отдельный социальный налоговый вычет по негосударственному пенсионному обеспечению. В этом случае предельная сумма, которую мог вернуть гражданин, ограничивалась 400 тысячами рублей.
Также от НДФЛ освобождались пенсии от НПФ, которые выплачивались в пользу членов семьи или близких родственников.
На данный момент в НК РФ существует несколько типов налоговых вычетов, по которым можно получить возмещение. Это расходы на обучение, лечение, прохождение квалификации и пенсионные взносы по договорам с НПФ. При этом предельный размер возмещения по всем указанным категориям не должен превышать 120 тысяч рублей в год.
Данный законопроект предполагал выделение социального налогового вычета по пенсионному обеспечению в отдельную статью НК с увеличением предельной суммы такого вычета до 400 тысяч рублей. Также указанный законопроект предлагал освободить от НДФЛ пенсии, выплачиваемые по договорам, заключёнными с НПФ, если такие пенсии выплачиваются в пользу близких родственников.
Как сообщалось ранее, людям, которые резко обеднели после выхода на пенсию и потеряли в доходах, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе круглого стола в местном парламенте, сообщается на сайте местной администрации.