Правительство одобрило планы развития нефтяной и газовой отраслей

https://static.news.ru/photo/1e344c84-b56c-11eb-86c4-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Кабмин России утвердил разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей. Об этом сообщает РИА Новости.

Одобрить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года <...>, одобрить проект генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года, — цитирует агентство сообщение.

Целью разработки первой генсхемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли. В документе конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли, заложенное в Энергетической стратегии до 2035 года.

В схемах учитываются различные сценарии развития рынка газа. Это должно сделать условия ведения бизнеса более предсказуемыми и понятными.

Ранее в Минфине рассказали, каким образом будет профинансирована реализация мер, озвученных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По оценке министра финансов Антона Силуанова, на их осуществление потребуется 400 млрд рублей.

В частности, деньги будут выделены из резервного фонда правительства, который создан для финансирования не предусмотренных бюджетом расходов. Также часть средств на эти цели появится за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, которые в I квартале составили 240,2 млрд рублей.