https://static.news.ru/photo/6845516c-2678-11ea-a47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре.

Вопрос действительно обсуждается, решений пока никаких нет, — отметил первый вице-премьер.

По его словам, поводом для дискуссии послужили планы Сбербанка выплатить дивиденды в половину прибыли, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк приобрёл у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии» (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).