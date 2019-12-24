Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре.
Вопрос действительно обсуждается, решений пока никаких нет, — отметил первый вице-премьер.
По его словам, поводом для дискуссии послужили планы Сбербанка выплатить дивиденды в половину прибыли,
Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк приобрёл у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии» (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
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