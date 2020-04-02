Правительство доплатит операторам за вывоз мусора

https://static.news.ru/photo/867356e6-758f-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России региональные операторы по вывозу мусора будут получать доплаты в счёт недополученной выручки, их банкам-кредиторам будет выплачен недополученный доход по кредитам.

Как сообщает РБК, об этом сказано в письме заместителя министра природных ресурсов Константина Румянцева. Он направил его в аппарат правительства 31 марта.

Власти могут возместить около 10–15 млрд рублей, сообщил источник, близкий к одному из мусорных операторов. Дебиторская задолженность компаний составляет не менее 33 млрд рублей, общая выручка за 2019 год — 185 млрд рублей, подчеркнул источник.

2 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с участием представителей Минфина, Минприроды и «Российского экологического оператора». Стороны обсудили меры региональной поддержки мусорных операторов на время пандемии коронавируса.

По словам источника, объёмы мусора у населения увеличиваются, поскольку люди находятся дома. Это накладывает повышенную нагрузку на региональных операторов. Абрамченко предлагает предоставлять регионам субсидии, пропорциональные объёму вывезенного мусора от среднего значения по зонам, которые обслуживают мусорные компании, подчеркнул источник.

NEWS.ru писал, что правительство выделит 5 млрд рублей на субсидии банкам.