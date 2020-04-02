Кредитные каникулы для многих предпринимателей оказались неактуальной мерой: около 30% представителей малого и среднего бизнеса заявляют, что падение спроса, карантинные меры и приостановка деятельности на неделю поставили их на грань банкротства. Об этом NEWS.ru заявил экономист из AMarkets Артём Деев.

При этом остальная часть предпринимательского сообщества всё больше интересуются «тем самым приложением с перечнем отраслей и направлений, который кабмин пока не опубликовал», сказал эксперт. Ведь сколько будет отраслей, какие и кто попадет в список, пока не известно. Перечень таких отраслей определит в скором времени правительство.

Что касается предоставления каникул для граждан, то это тоже полумера: по окончании режима самоизоляции или карантина многие вдруг обнаружат, что остались без работы и средств к существованию. Рассчитывать на восстановление экономики по примеру КНР не стоит. Во-первых, мы совсем не Китай — если мобилизационный вариант экономики не был объявлен, он таким и не станет. В вялотекущем режиме отрасли и сектора будут долго сжиматься, пока не схлопнутся совсем. То же самое будет и с внутренним спросом. Это как спираль, которая закручивается всё туже, а потом заканчивается. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Эксперт акцентирует своё внимание на том, что отсрочка выплат по кредиту для граждан, которые массово обнищают, не поможет — денег взять будет не откуда, потому что не будет работы.

Напомним, что Госдума приняла поправки, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с эпидемией нового заболевания. Речь идёт о поправках в закон о ЦБ, подготовленных по поручению Путина. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

duma.gov.ru

Отныне заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заёмщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными за прошлый год на 30% и более.

Плюсов всё же хватает

Кредитные каникулы — существенная и важная помощь заёмщикам, попавшим в финансовую беду из-за пандемии при снижении дохода свыше 30%, и плюсы их — налицо, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

На полгода откладываются текущие платежи по основной сумме и процентам, что позволяет многим заёмщикам пережить тяжёлое время, когда просто нет возможности обслуживать кредиты. Кроме того, по кредитам, не связанным с ипотекой, на льготный период начисляются проценты по сниженной ставке — 2/3 от среднерыночной. На срок каникул продлевается действие кредита, то есть не нужно выплачивать повышенную сумму основного долга в последующие месяцы после окончания льготного периода. Начисленные же за его время проценты выплачиваются в течение периода до двух лет. Таким образом, минусов для заёмщиков практически нет. Марк Гойхман главный аналитик TeleTrade главный аналитик TeleTrade

По мнению эксперта, такие меры дают большой соблазн воспользоваться ими и тем, кто не имеет формальных оснований для каникул. Не все из них злоупотребляют такой возможностью. Например, человек получает часть зарплаты или иного дохода «всерую», что массово распространено в России. Уменьшение заработков нельзя подтвердить, но оно вполне вероятно, отмечает эксперт.

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Однако есть и проблема. Опасность для заёмщиков — вот в чём. Каникулы легко получить — нужно лишь уведомить банк об этом, но затем в течение 90 дней необходимо предоставить подтверждающие документы. Если этого не сделать, то все начисленные платежи восстанавливаются по прежним срокам, и к ним добавляются штрафы, пени за просрочку.

Документы же, которые многие сейчас получают незаконно — фейковые справки о сниженных доходах, о болезнях и т.д., — легко будут проверяться банками. Им дано право получать информацию из Пенсионного фонда и иных соцфондов, медучреждений и пр. В случае установления дезинформации банки будут безжалостно начислять долги по невнесённым платежам. И это для заёмщиков окажется гораздо хуже, чем если вообще не обращаться за каникулами, — сказал Гойхман.

Недостатки меры

Если исходить с позиций бизнес-структур, то одним из главных критериев эффективности должна быть системность программ поддержки. Мы уже можем её наблюдать, в частности, на примере наиболее пострадавших отраслей — сфер туризма, культуры и спорта, для которых были введены налоговые каникулы. Сюда же можно отнести отсрочки по выплате арендных платежей за госимущество и т.п. С точки зрения других предприятий — разумеется, отчасти возрастёт нагрузка на кредитные организации, но вряд ли она будет иметь действительно катастрофические последствия.

Кабмин явно упускает из внимания вот что. Главным образом речь идёт о неравномерности «удара», под который попадают организации МСП. К примеру, мелкорозничная торговля на местах в целом чувствует себя сравнительно неплохо, а в исключительных ситуациях даже может процветать (так, в Москве магазины шаговой доступности в зависимости от своего расположения в ряде случаев обретают дополнительное конкурентное преимущество перед крупными торговыми сетями). Сфера услуг страдает в гораздо большей мере — по сути, это самый масштабный спад за последние десятилетия. Алексей Гришин доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им.Г.В.Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им.Г.В.Плеханова

В этом плане, говорит специалист, желательно, чтобы меры поддержки носили более выборочный характер, в первую очередь, поддерживали наиболее уязвимые предприятия. Однако сейчас, когда основной задачей государства является здоровье и безопасность граждан, выработка целевых мер отходит на второй план.