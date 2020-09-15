«Потрясающая новость»: в России работодатели могут начать платить по часам

В России хотят узаконить понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда. Задача сформировать отношение к этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы. Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнёрства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом оно должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, рассказали NEWS.ru в ведомстве.

Как проинформировали в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), инициатива поступила от кабмина. Сейчас проект соглашения находится на стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца октября, сообщили « Известиям » источники. Предполагается, что новый документ позволит определить основные направления деятельности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как объяснили NEWS.ru в пресс-службе Минтруда, в настоящее время месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени, должна быть не ниже МРОТ. Зарплата работников северных регионов страны обязана быть не меньше МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.

Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если работник отработал неполное рабочее время, то заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в пересчёте на полную месячную ставку, — сказали в Минтруде.

Пока неизвестно, по какой причине правительство РФ предлагает ввести в законодательство положение об установлении почасового МРОТ, пояснили в ФНПР.

В связи с этим возникает два вопроса: с какой целью необходимо введение почасовой оплаты труда, и какой будет величина почасового МРОТ? Прежде всего нужно сказать, что никаких препятствий для почасовой оплаты труда в действующем трудовом законодательстве нет. При этом следует отметить, что, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заработная плата работнику устанавливается, как правило, за месяц. Учёт рабочего времени осуществляется либо ежедневно, либо еженедельно, или суммировано. В результате такого порядка учёта сотруднику оплачиваются сверхурочная работа, вечернее и ночное время, перерывы в работе, выходные и праздничные дни. Елена Косаковская заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР

Поэтому переход с месячной оплаты труда на почасовую может привести к рискам, связанным с неоплатой вышеуказанной работы в повышенном размере, времени отдыха, которое на сегодняшний день включается в рабочее время и соответственно оплачивается. Таким образом, заменять оплату труда за месяц на почасовую нецелесообразно, убеждены в ФНПР.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы эта мера действительно была защитной, необходимо минимальный размер часовой тарифной ставки или почасового оклада (должностного оклада) установить на достаточно высоком уровне и сохранить месячный МРОТ, установленный федеральным законом одновременно на всей территории Российской Федерации, говорят представители профсоюза.

Потому что, если исходить из размера месячного МРОТ, почасовой минимум оплаты труда будет колебаться от 70 до 100 рублей. В то же время в случае установления почасового МРОТ даже в размере 200 рублей, работник, отработавший 10 часов в месяц получит лишь две тысячи рублей, что не является не только достойной заработной платой, но и поставит под сомнение возможность его физического выживания. В таком случае становится принципиальным число часов, отработанных за месяц, — подчеркнула Косаковская.

По мнению председателя Совета директоров «Международной актуарной компании» Валерия Баскакова, учитывая неопределённость ситуации, для принятия решения о почасовом МРОТ «требуются моновариантные прогнозные расчёты состояния пенсионной системы России с учётом различных макроэкономических сценариев».

Потрясающая новость. С точки зрения развития нашего государства — это потрясающе. Все сотрудники, как вы прекрасно знаете, перерабатывают. Кто-то приходит раньше, кто-то позже и не потому, что не успевает что-то, ленивый или ещё что-то, а просто потому что работы много. В таком ключе работодателю выгоднее платить месячную зарплату. А теперь представьте, если будут почасовую, когда человек будет приходить раньше, задерживаться и так далее, ему нужно будет оплачивать все эти часы. В той же командировке он будет совершенно по другому работать. Ему нужно будет платить не посуточно, а по часам. То есть это дополнительная нагрузка для работодателя, но она справедливая. И является плюсом для работника. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ»

По словам доцента базовой кафедры «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет» РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Аллалыева, на данном этапе неясен сам принцип перехода на новую систему почасового МРОТ. Чтобы привести к одному знаменателю вопросы, касающиеся справедливой оплаты труда, федерального и регионального МРОТ, прожиточного минимума и т. д., понадобятся большое количество времени и специалисты в области юридической техники. Более того, введение минимальных размеров оплаты труда имеет смысл только в странах с минимальной инфляцией и стабильным курсом национальной валюты, замечает эксперт.

Несмотря на популистскую риторику, нововведение, вероятнее всего, не выведет зарплаты «из тени», а только усилит эксплуатацию работников. К примеру, отсутствие минимального гарантированного рабочего времени может привести к тому, что работодатели будут требовать от своих сотрудников выполнения работы в кратчайшие сроки. В кризисные времена работникам по вполне законным основаниям могут сократить рабочий день до минимума. Даже сейчас существует огромное количество правовых инструментов, чтобы не платить МРОТ сотрудникам, и переход на почасовую оплату особых коррективов не внесёт. Руслан Аллалыев доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

Более того, у многих работодателей возникнут расходы, связанные с обеспечением технической стороны учёта рабочего времени, которые они, скорее всего, компенсируют из зарплат персонала.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков думает, что «острой необходимости сейчас переходить на почасовой МРОТ нет, но вообще это было бы полезно». Хотя, говорит он, если не будет точных гарантий обеспечения необходимого прожиточного минимума для сотрудников за счёт размера оплаты труда или продолжительности рабочего дня, такой переход может повлечь обнищание наёмных работников. Это должно быть абсолютно точно оговорено и сформулировано, подчёркивает он.

Очевидный плюс, с моей точки зрения, в рядах работодателей час рабочего времени приобретёт бОльшую ценность. И они будут стремиться получить за этот час большую отдачу при условии, что это будет достойно оплачено. Это повлияет на повышение производительности труда. Но это только при условии достойной оплаты, если будут за час работы какие-то мизерные суммы, то, конечно, мы такого эффекта не получим. А для работника очень важно, чтобы в результате этого внимания к часу не повысилась интенсивность труда. То есть трудовую производительность можно повышать за счёт нововведений, инноваций, технологий, а можно за счёт интенсивности, то есть повышения уровня энергии, которую вкладывает работник в свой труд. Вот этот путь к результатам. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Также важно, чтобы из-за такого нововведения в конечном счёте заработок работника не оказался меньше, чем был раньше, добавляет специалист.