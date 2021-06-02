Потолочный триллион: сколько стоит «генеральная уборка» свалок и скважин

По оценкам главы Минприроды Александра Козлова, на «генеральную уборку» объектов, загрязняющих окружающую среду в России, о которых ранее говорил в отчёте премьер-министр Михаил Мишустин, потребуется более 1 трлн рублей. Экономисты и экологи полагают, что цена вопроса может колебаться, а для того, чтобы в дело не вмешался коррупционный фактор, нужен жёсткий контроль за расходованием средств. Но, учитывая не самые лучшие показатели отечественной экономики, инициатива останется на уровне разговоров, если к делу не подключат осуждённых, которым платят «копеечные зарплаты». NEWS.ru решил выяснить, какими могут быть цена и перспективы тотальной очистки природы.

Откуда такие деньги?

В недавнем отчёте правительства перед Госдумой Михаил Мишустин заявил о необходимости изменить отношение бизнеса к природе, объявив о подготовке законопроекта, который в том числе финансово обяжет собственников предприятий отвечать за ликвидацию причинённого вреда. Кроме этого, глава кабмина призвал «решить и целый ряд застарелых проблем, в том числе с заброшенными опасными объектами, которые представляют угрозу для окружающей среды».

Надо выявить все такие места: это затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Провести своего рода генеральную уборку страны. Мы уже активно над этим работаем, — признался Мишустин.

Комментируя его слова, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов признался, что «с учётом дополнительного финансирования и настройки механизма „окрашивания“ средств от экологических платежей» на «генеральную уборку», согласно первоначальным расчётам, потребуется более 1 трлн рублей. По его данным, власти уже выбрали приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъёму 79 судов и инвентаризации причинённого природе ущерба. До 2024 года на эти цели планируется выделить 17 млрд рублей. Ещё 62 млрд пойдут на рекультивацию 191 свалки и 88 загрязнений в 63 субъектах. Всего же в России насчитывается около 29 тысяч объектов накопленного вреда.

Прокуратура РФ/РИА Новости

Энергетик и проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров полагает, что озвученная Козловым сумма «похожа на действительность, но очевидно, что нужен контроль, чтобы половину не распилили». Также, по его мнению, важно понимать, какие будут источники финансирования «генеральной уборки».

В некоторых случаях известен хозяин накопленного ущерба, как «Норникель», допустим. Там, насколько я помню, речь идёт о десятках миллиардов рублей на мероприятия по модернизации [инфраструктуры] и рекультивации тундры. Но в основном речь идёт о том, чтобы убрать эти несчастные бочки [с нефтепродуктами]. Государство должно финансировать этот проект не только из бюджета, но и привлекая бизнес, который наносит урон природе. Очень много в Арктике наследили Минобороны и государственные компании, которых сейчас уже нет. Но есть преемственные структуры, а также предприятия, которые оставляют свои «следы» в регионе и наносят экологический ущерб. Это тот же «Норникель», нефтегазовые компании, подразделения Росатома и так далее. Владимир Чупров руководитель проектов российского отделения Greenpeace России руководитель проектов российского отделения Greenpeace России

Член-корреспондент РАН и специалист в области экономики природопользования Виктор Данилов-Данильян в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что пока никакого проекта нет, поэтому весьма сложно оценить затраты. А озвученные Козловым цифры, по словам учёного, — это «очень грубые прикидки, основанные на макропоказателях».

Это можно сравнить с жильём. Допустим, вы знаете, сколько платите за уборку квартиры в течение года. Дальше вы выясняете, во что вам обошёлся один квадратный метр, поделив годовую сумму на жилую площадь вашей квартиры, а потом умножаете полученную часть на общую площадь жилых помещений в РФ. Уборку можно разбить на разные составляющие: уборка пылесосом, выбивание ковров, мойка окон, что-нибудь ещё. Но от того, что вы раскидаете по таким позициям, итоговая сумма у вас точнее не будет, потому что когда вы дробите агрегированные показатели на дезагрегированные, это происходит с неизбежными ошибками. И точность при этом не возрастёт. Так что [названную Козловым сумму] можно считать потолочной цифрой. Виктор Данилов-Данильян член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ член-корреспондент РАН и экс-министр экологии и природных ресурсов РФ

По мнению экс-министра, для того чтобы стать структурой, порождающей коррупционные схемы, это должен быть именно проект, а его нет и не будет. Совершенно ясно, что 1 трлн рублей, пусть даже если эта сумма определена с ошибкой и лежит в интервале от 500 млрд до 3 трлн, — это просто разговоры, за которыми ничего серьёзного не стоит, отметил Данилов-Данильян.

И число несерьёзное, и денег этих нет, и проекта никто составлять не будет, потому что ясно, что если «уборка» будет запроектирована, то сумма полезет вверх. А откуда такие деньги брать? — подчеркнул учёный.

Исследователь уверен, что для реализации «генеральной уборки», если до неё всё же дойдёт дело, государству нужно привлекать крупный бизнес. Однако в конечном счёте лимитирующим фактором для всех участников является ВВП, который, по мнению Данилова-Данильяна, «растёт такими темпами, какие и ростом-то называть не хочется, а реальные доходы падают уже семь лет». При такой ситуации в экономике разговоры об 1 трлн рублей на уборку страны собеседник NEWS.ru назвал «не слишком серьёзными».

Если вы организовали армию волонтёров, которые бесплатно, к примеру, в количестве 3 млн человек занимаются какой-то работой, это уже ни в какое ВВП не лезет. Хотя кое-что и им нужно дать, хотя бы для того, чтобы они не руками мусор собирали, а лопатами, — добавил член-корреспондент РАН.

Экологический «не ГУЛАГ»

Одной из проблемных в плане загрязнения территорий в РФ является Арктика. К примеру, в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана находится от 6 до 12 млн бочек из-под топлива, попавших туда ещё в советское время, примерно 4 млн тонн строительных и промышленных отходов, заброшенные суда, объекты выведенной из строя инфраструктуры.

Екатерина Штукина/РИА Новости

По оценке спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, на реализацию программы по очистке Арктики потребуется «не одно десятилетие».

На Новой Земле уже пять лет убирают, и ещё пять - десять лет понадобится. А есть ещё Земля Франца-Иосифа. Чтобы был понятен объём беды, приведу один пример: лишь на трёх островах Земли Франца-Иосифа — Белл, Хейса, Земля Александры — убрать 90% мусора удалось только за пять лет. При этом должен отметить, что стали помогать и добровольцы, — констатировал Иванов.

Не исключено, что к работам по «генеральной уборке» Арктики могут подключить заключённых, труд которых власти, как писал NEWS.ru, намереваются задействовать на разных объектах, уверяя, что это «будет не ГУЛАГ».

В декабре 2020 года представитель ФСИН Елена Коробкова уже заявляла , что территориальные органы службы, расположенные в Заполярье, совместно с властями субъектов прорабатывают вопрос «привлечения осуждённых к принудительным работам для очистки Арктической зоны от загрязнения, в том числе с возможностью располагаться в мобильных модульных конструкциях для проживания осуждённых». На тот момент соответствующая договорённость была достигнута с руководством Красноярского края. Власти Норильска, например, предоставили здание для создания исправительного центра с возможностью размещения 56 человек. Аналогичный центр, по словам Коробковой, может появиться и в Архангельской области.

На днях инициативу тюремного ведомства поддержали в Минюсте, не исключив , что к 2030 году в исправительных работах задействуют 100% заключённых. При этом чиновники пообещали, что арестанты не будут трудиться бесплатно, а также получат льготы, если займутся очисткой Арктики. Однако подобные заявления вызывают вопросы у правозащитников, которым знакома распространённая практика получения заключёнными «копеечных зарплат», в разы меньше установленного МРОТа. В случае «полубесплатного» труда осуждённых последние окажутся на правах упомянутых «волонтёров с лопатами». Тогда бюджет «генеральной уборки» может либо упасть, либо будет освоен по вполне определённым схемам.