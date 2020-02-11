https://static.news.ru/photo/610dfd6e-4d69-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

По его мнению, запуск газопровода является техническим вопросом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Газпром» опубликовала презентацию ко Дню инвестора. В ней содержится информация о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно данным, размещённым на сайте организации, запуск состоится в конце 2020 года.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя ограничительные меры в отношении газопровода. При этом американский Госдепартамент сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда.