Постпред РФ: ЕС избежит дефицита газа, если наладит отношения с Москвой

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия, которые помогут сдержать стремительный рост цен на европейском рынке газа, произойдут «скорее раньше, чем позже». Дипломат в беседе с Financial Times призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать в будущем дефицита газа.

Чижов отметил , что президент РФ Владимир Путин «дал некоторые рекомендации „Газпрому“, чтобы тот проявил больше гибкости».

И что-то заставляет меня думать, что «Газпром» прислушается, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, ЕС надо относиться к России не как к противнику, а как к партнёру. Скачки цен на газ для Москвы нежелательны. «Это не способствует стабильности», некоторые начинают переходить от газа к углю, считает Чижов.

Он добавил, что на газовый кризис повлияли в том числе постановления ЕС, которые вынуждают «Газпром» поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам. При этом, отметил дипломат, в Европе «недооценивают будущую роль газа».

Ранее стало известно, что предстоящая зима станет кошмаром для Европы из-за аномальных морозов, дефицита энергоносителей и высоких цен на них. Об этом заявил датский журналист Поуль Ларсен. С ростом цен на газ Евросоюз уже столкнулся. По словам автора статьи, не исключено, что они поднимутся ещё, поскольку ситуация с запасами топлива остаётся тревожной. Европейские газохранилища заполнены только на 72%.