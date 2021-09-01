Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» обновили абсолютный рекорд

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» обновили абсолютный рекорд и превысили обязательства более чем на 5%. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

По данным компании, 26 августа суточные поставки в четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома». Кроме того, компания увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья до 131,3 млрд куб. м и продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному. В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию, Германию, Италию, Румынию и ряд других стран.

Во втором полугодии текущего года «Газпром» откажется увеличивать прокачку в Европу, усилив рост цен на газ. При этом по итогам года спрос на газ в ЕС вырастет на 30 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом в условиях рекордно низкой заполненности хранилищ — 66% против 91,7% в прошлом году.

Ранее стоимость газа на европейских рынках впервые поднялась выше отметки $600 за тысячу кубометров. На прошлой неделе стоимость природного энергоресурса поднялась до отметки $580 за тысячу кубических метров, однако затем упала почти на $100. Это произошло на фоне сообщения «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в текущем году.