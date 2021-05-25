Посол США призвала Грузию к отказу от российской электроэнергии

https://static.news.ru/photo/1de8be6c-bd47-11eb-bf42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузия не должна зависеть от России в плане энергетики, а граждане страны не должны платить так «много за электроэнергию». Об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, передаёт газета «Взгляд».

Необходимо найти такой баланс, чтобы Грузия не зависела от России в плане энергетики, а граждане Грузии не платили много за электроэнергию. Это сложный баланс, но важно включение общественности в развитие энергетических проектов, — заявила Дегнан.

Комментируя тбилисские акции протеста против строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии, она отметила, что важно, чтобы правительство услышало озабоченность граждан страны и приняло это во внимание.

Протесты против строительства ГЭС в Тбилиси проходят уже третий день. Строить ГЭС должна турецкая компания ENKA, ввод её в эксплуатацию позволит покрыть 10-12% годового потребления страной электроэнергии. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что протестующие «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии». Кроме того, некоторые официальные лица Тбилиси заявляют, что это России не выгодна энергетическая безопасность и независимость Грузии.

В данный момент Грузия на 65% обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции.

Защитники природы и гражданские активисты в количестве нескольких тысяч человек 14 марта собрались в центре Кутаиси (край Имерети) на акцию протеста против строительства ГЭС Намахвани на реке Риони. Главным их требованием являлось аннулирование распоряжения правительства, которое предполагает передачу Рионского ущелья иностранному инвестору. Вторым требованием является расторжение контракта с компанией ENKA. Третьим — аннулирования всех документов, изданных с 2015 года, и отставка министра экономики Натии Турнавы. Протестующие также требуют, чтобы в будущем вопрос строительства гидроэлектростанций решался на референдуме.