Несколько тысяч человек протестуют в Грузии против строительства ГЭС

https://static.news.ru/photo/c5289fc6-84b7-11eb-b680-96000091f725_660.jpg Фото: rioniskheobisgadarchenistvis/facebook.com

Защитники природы и гражданские активисты в количестве нескольких тысяч человек 14 марта собрались в центре Кутаиси (край Имерети, Грузия) на акцию протеста против строительства ГЭС Намахвани на реке Риони.

Нашим главным требованием является аннулирование распоряжения правительства, которое предполагает передачу Рионского ущелья иностранному инвестору. Вторым требованием является расторжение контракта с компанией ENKA, [занимающейся строительством ГЭС]. Третье: мы требуем аннулирования всех документов, изданных с 2015 года, и отставки министра [экономики] Натии Турнавы, — приводит заявление одного из организаторов акции Варлама Голетиани ТАСС.

Протестующие также требуют, чтобы в будущем вопрос строительства гидроэлектростанций решался на референдуме. Участники акции заявляют, что следующий митинг соберут в Тбилиси, если правительство не обратит внимание на их требования.

МВД Грузии стянуло в Кутаиси дополнительные наряды полиции. Министерство призывает протестующих оставаться в рамках закона. Стражи порядка находятся и в Рионском ущелье, где уже более четырёх месяцев в палатках живут активисты.

Как ранее писал NEWS.ru, грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также освобождения оппозиционера Ники Мелии, арестованного 23 февраля. Глава партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава подчеркнул, что считает внеочередные выборы единственным выходом из политического кризиса.