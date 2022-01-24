Посол России рассказал о переговорах с Китаем по поставкам газа

Переговоры Москвы и Пекина по вопросу поставок природного газа с Дальнего Востока и Сахалина находятся в высокой степени готовности. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, передаёт ТАСС.

Дипломат пояснил, что есть два новых проекта, касающихся поставки газа в Китай. Один из них предполагает создание так называемого западного маршрута через Монголию.

Есть ещё один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот ещё один проект, который обсуждается. Причём обсуждается в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых документов, — сказал посол.

Он добавил, что между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс. Газ занял прочное место в структуре российского экспорта в КНР и в будущем высокий спрос на него в Китае будет сохраняться.

В настоящее время между Россией и Китаем действует газопровод «Сила Сибири». Поставки по нему начались в декабре 2019 года. Ежегодный объём поставок — 38 млрд куб. м газа, сумма контракта — $400 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ходе работы над проектом газопровода в Китай через Монголию. По его словам, технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого трубопровода будет готово в ближайшие недели.