https://static.news.ru/photo/39a75c56-3082-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: TANAP Official/facebook.com

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил о возможности подключения российского газа к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).

Я хочу поздравить Азербайджан с запуском проекта TANAP, это большой успех. Азербайджан вложился в этот проект, и сейчас с полным основанием может пожинать его плоды. Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал, — цитирует Бочарникова МИА «Россия сегодня».

Также Бочарников добавил, что на сегодняшний день и Азербайджан, и Россия являются нефтегазовыми странами. Сотрудничество между государствами принесёт положительные плоды двум сторонам.

По оценкам экспертов, пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них шесть направляется в Турцию, а остальное — в европейские страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).