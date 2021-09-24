Посол Нечаев ожидает от ФРГ выполнения обещаний по «Северному потоку — 2»

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что ждёт от нового правительства Германии развития отношений с Москвой. При этом он ожидает, что на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» не повлияет политическая конъюнктура, сообщает ТАСС.

Что касается «Северного потока — 2», то ожидание здесь одно: заключённые договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры, — сказал Нечаев.

Он добавил, что в условиях отказа Германии от атомной энергетики и угледобычи газ должен стать для неё «переходным сырьём».

Россия готова его поставлять на максимально выгодных и прозрачных условиях. Для этого и строился «Северный поток — 2», который, как доказывает нынешняя ситуация на газовом рынке, крайне востребован немецкими потребителями, — считает дипломат.

Сотрудничество Москвы и Берлина в энергетической сфере является исключительно успешным проектом, который показывает эффективность на протяжении десятилетий, подчеркнул Нечаев.

Ранее стало известно, что в Германии 26 сентября прошли выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показывает второй результат — 25,1%. Таковы данные после подсчёта голосов с более половины округов.