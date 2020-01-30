Поправки в федеральный бюджет России на текущий год не предполагают смягчения бюджетного правила, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.
По его словам, вопрос о смягчении или увеличении заимствований в Минфине не обсуждается,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и финансов подготовить поправки в законы о федеральном бюджете и бюджете ПФР, чтобы реализовать послание президента РФ Владимира Путина парламенту. Ведомствам поручено внести поправки в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов.
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