https://static.news.ru/photo/34eb7112-434b-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки в федеральный бюджет России на текущий год не предполагают смягчения бюджетного правила, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, вопрос о смягчении или увеличении заимствований в Минфине не обсуждается, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и финансов подготовить поправки в законы о федеральном бюджете и бюджете ПФР, чтобы реализовать послание президента РФ Владимира Путина парламенту. Ведомствам поручено внести поправки в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов.