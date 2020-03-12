Госсекретарь США Майкл Помпео объяснил решение Белого дома ввести санкции в отношении швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. До 20 мая компания должна свернуть бизнес по Венесуэле с российской стороной, иначе за это последуют американские санкции.
Помпео заявил, что Вашингтон ввёл ограничения «с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров».
Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет «Роснефть», для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию, — говорится в сообщении дипломата, которое он разместил в Twitter.
We are deploying sanctions to bring Maduro to the negotiating table. Today we sanctioned Russian Rosneft-owned oil firm TNK Trading International S.A, increasing the regimeâs isolation and bringing the people of #Venezuela closer to freedom and prosperity.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на нефтяном рынке несёт в себе серьёзные риски для стран, чья экономика завязана на экспорте энергоресурсов. В их числе Венесуэла, которая и так уже терпит серьёзные убытки из-за американских санкций. Вкупе с этим фактором нынешнее падение цен на чёрное золото может окончательно обрушить экономику республики. А это, в свою очередь, чревато и серьёзными политическими последствиями.