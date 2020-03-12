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Российские торговые центры теряют в продажах на фоне новостей о пандемии коронавируса и обвала рубля. Так, перед Днём защитника Отечества и Международным женским днём показатель, отражающиё число покупателей на тысячу квадратных метров, упал на 8,9% и 9,7% соответственно по сравнению с прошлым голом.

Данные подсчётов приводит Watcom Group. На потребительское поведение повлияли не только новости о коронавирусе, но и ухудшение экономической ситуации, пишет «Коммерсант». Падение спроса могло быть вызвано и падением интереса к...