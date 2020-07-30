Помпео похвалил Трампа за козни для «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/cc43f31a-d273-11ea-b358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал американского лидера Дональда Трампа самым непримиримым политиком во взаимоотношениях с Россией за всю историю. Он подчеркнул, что благодаря ужесточению санкционного режима нынешняя администрация Белого дома смогла существенно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Такое заявление глава Госдепартамента сделал на слушаниях Сената в комитете по иностранным делам.

Самая жёсткая администрация в отношении России за все время, — приводит РБК оценку деятельности Трампа от Помпео.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Законопроект о новых санкциях против газопровода группа американских парламентариев внесла в Сенат 4 июня. Он предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода.

После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Помпео попросил вдвое увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия на борьбу с зарубежной, в том числе российской, «пропагандой и дезинформацией». По его словам, на эти цели необходимо $138 млн.