Помпео попросил $138 млн на борьбу с российской пропагандой

https://static.news.ru/photo/e92c7e56-d26f-11ea-b422-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майк Помпео попросил вдвое увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия на борьбу с зарубежной, в том числе российской, «пропагандой и дезинформацией». По его словам, на эти цели необходимо $138 млн.

Мы не будем терпеть эту информационную и другую пропаганду со стороны Кремля и многих других наших противников, — цитирует госсекретаря «Интерфакс».

Помпео заявил, что Россия является «дестабилизирующей авторитарной силой» в Сирии, Ливии и на Украине. При этом подчеркнул, что нынешняя администрация США является самой жёсткой по отношению к Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии COVID-19. По мнению авторов статей, якобы бывшие сотрудники ГРУ размещали и размещают ложные данные, пытаясь повлиять на настроения граждан США, а также на ход предстоящих президентских выборов. На это ответил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Он заявил, что у российских спецслужб хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками. Кроме того, он напомнил, что именно Вашингтон обвинил первым другую страну — Китай — в распространении инфекции по всему миру.