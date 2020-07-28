Совфед РФ ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ec0beea-d177-11ea-b3d5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
РФ, в отличие от Соединённых Штатов Америки, никогда не обвиняла другие государства в причастности к распространению коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а сама разрабатывает вакцину, рассказал 29 июля 2020 года первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Накануне в американских СМИ были опубликованы материалы с обвинениями в адрес Москвы в дезинформации о пандемии COVID-19. По мнению авторов статей, якобы бывшие сотрудники ГРУ размещали и размещают ложные данные, пытаясь повлиять на настроения граждан США. По данным источников изданий, Кремль хочет повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре 2020 года.
Уже очень надоела тема президентских выборов — скорее бы они уже прошли, и нас во всём «обвинили», — заявил сенатор.
Комментируя якобы причастность спецслужб РФ к фейковым новостям про COVID-19, политик вспомнил, что Вашингтон первым обвинил другую страну — Китай — в распространении инфекции. При этом РФ ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможном участии иных стран в распространении COVID-19, добавил Джабаров. По его словам, ещё глава РФ Владимир Путин говорил, что не стоит искать виновных, а следует создавать вакцину.
Что же касается якобы причастности ГРУ, то у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками, — резюмировал политик в беседе с РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
С начала вспышки COVID-19 заболели 16 741 049 жителей Земли. Из низ исцелились 9 750 452. Скончались 660 428. По числу заражённых лидируют США — 4 352 083. Далее идут Бразилия (2 483 191) и Индия (1 531 669), передаёт институт Джонса Хопкинса.
Как ранее писал NEWS.ru, глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович заявил, что звонок российских пранкеров польскому президенту Анджею Дуде был попыткой Москвы создать противоречия между Варшавой и Киевом. В эфире Polskie Radio Чапутович отметил, что Польша расценивает звонок как «деятельность России по дезинформации».