Совфед РФ ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ec0beea-d177-11ea-b3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РФ, в отличие от Соединённых Штатов Америки, никогда не обвиняла другие государства в причастности к распространению коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а сама разрабатывает вакцину, рассказал 29 июля 2020 года первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Накануне в американских СМИ были опубликованы материалы с обвинениями в адрес Москвы в дезинформации о пандемии COVID-19. По мнению авторов статей, якобы бывшие сотрудники ГРУ размещали и размещают ложные данные, пытаясь повлиять на настроения граждан США. По данным источников изданий, Кремль хочет повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Уже очень надоела тема президентских выборов — скорее бы они уже прошли, и нас во всём «обвинили», — заявил сенатор.

Комментируя якобы причастность спецслужб РФ к фейковым новостям про COVID-19, политик вспомнил, что Вашингтон первым обвинил другую страну — Китай — в распространении инфекции. При этом РФ ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможном участии иных стран в распространении COVID-19, добавил Джабаров. По его словам, ещё глава РФ Владимир Путин говорил, что не стоит искать виновных, а следует создавать вакцину.

Что же касается якобы причастности ГРУ, то у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками, — резюмировал политик в беседе с РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

С начала вспышки COVID-19 заболели 16 741 049 жителей Земли. Из низ исцелились 9 750 452. Скончались 660 428. По числу заражённых лидируют США — 4 352 083. Далее идут Бразилия (2 483 191) и Индия (1 531 669), передаёт институт Джонса Хопкинса.