Польский МИД обвинил Москву в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович заявил, что звонок российских пранкеров польскому президенту Анджею Дуде был попыткой Москвы создать противоречия между Варшавой и Киевом.
В эфире Polskie Radio Чапутович
Чапутович также заметил, что Дуда достойно проявил себя в беседе с пранкерами, не подвергнув страну «угрозе каких-либо недоразумений с другими странами». Глава МИД пообещал, что «борьба с российской дезинформацией» будет продолжаться.
Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других, — резюмировал министр.
Как ранее писал NEWS.ru, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде, представившись генсеком ООН, и затронули тему Второй мировой войны. В ответ на слова политика об оккупации Польши СССР они напомнили, что украинский город Львов когда-то был польской территорией, и предложили забрать его обратно. Дуда категорически отверг такую возможность, заявив, что данный вопрос в Варшаве даже не обсуждается.
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