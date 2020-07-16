Польский МИД обвинил Москву в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

https://static.news.ru/photo/63caecfc-c75c-11ea-89f6-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович заявил, что звонок российских пранкеров польскому президенту Анджею Дуде был попыткой Москвы создать противоречия между Варшавой и Киевом.

В эфире Polskie Radio Чапутович отметил , что Польша расценивает звонок как «деятельность России по дезинформации». По его словам, на это указывают задававшиеся пранкерами вопросы. Министр иностранных дел добавил, что польские власти уже начали расследование инцидента и в случае если он стал результатом чьей-то халатности, к виновным применят санкции.

Чапутович также заметил, что Дуда достойно проявил себя в беседе с пранкерами, не подвергнув страну «угрозе каких-либо недоразумений с другими странами». Глава МИД пообещал, что «борьба с российской дезинформацией» будет продолжаться.

Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других, — резюмировал министр.

Как ранее писал NEWS.ru, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде, представившись генсеком ООН, и затронули тему Второй мировой войны. В ответ на слова политика об оккупации Польши СССР они напомнили, что украинский город Львов когда-то был польской территорией, и предложили забрать его обратно. Дуда категорически отверг такую возможность, заявив, что данный вопрос в Варшаве даже не обсуждается.