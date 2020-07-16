Политика

Польский МИД обвинил Москву в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

14:56, 16 июля 2020 22
Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович заявил, что звонок российских пранкеров польскому президенту Анджею Дуде был попыткой Москвы создать противоречия между Варшавой и Киевом.

В эфире Polskie Radio Чапутович отметил, что Польша расценивает звонок как «деятельность России по дезинформации». По его словам, на это указывают задававшиеся пранкерами вопросы. Министр иностранных дел добавил, что польские власти уже начали расследование инцидента и в случае если он стал результатом чьей-то халатности, к виновным применят санкции.

Чапутович также заметил, что Дуда достойно проявил себя в беседе с пранкерами, не подвергнув страну «угрозе каких-либо недоразумений с другими странами». Глава МИД пообещал, что «борьба с российской дезинформацией» будет продолжаться.

Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других, — резюмировал министр.

Как ранее писал NEWS.ru, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Дуде, представившись генсеком ООН, и затронули тему Второй мировой войны. В ответ на слова политика об оккупации Польши СССР они напомнили, что украинский город Львов когда-то был польской территорией, и предложили забрать его обратно. Дуда категорически отверг такую возможность, заявив, что данный вопрос в Варшаве даже не обсуждается.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях