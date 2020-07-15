Пранкеры от имени главы ООН предложили президенту Польши забрать Львов

https://static.news.ru/photo/ddb0e364-c68a-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Radwanski/Global Look Press

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени генсека ООН Антониу Гутерриша поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой и предложили ему забрать у Украины город Львов.

Пранкеры поздравили Дуду с переизбранием на пост главы государства, обсудили ситуацию в стране с коронавирусом, а также затронули тему Второй мировой войны. Польский лидер признал, что Россия внесла большой вклад в победу над фашизмом, но при этом заявил, что она оккупировала его страну.

В ответ на упоминание Львова, который ранее был польским городом, а затем вошёл в состав Украины, Дуда пояснил, что «это был дружеский подарок», тогда как «русские занимались оккупацией».

Когда же пранкеры предложили Польше вернуть Львов и другие города, Дуда сначала несколько раз переспросил, что имеет в виду собеседник. Затем он категорически отверг такую возможность. По словам Дуды, этот вопрос в Польше даже не обсуждается.

Сейчас это часть Украины, и на этом всё. Нет, нет, нет, — сказал он.

Запись разговоры пранкеры опубликовали на своём YouTube-канале.

Ранее NEWs.ru писал, что польские политики и чиновники обвинили президента России Владимира Путина в манипуляциях с историей после публикации его статьи о причинах Второй мировой войны. По их мнению, российский лидер попытался «обелить позорное советское прошлое», в котором Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «вступили в сговор друг с другом». Они также предположили, что Россия хочет присвоить себе статус единственного победителя нацистской Германии.