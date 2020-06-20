Поляки обвинили Путина в манипуляциях с историей

https://static.news.ru/photo/84a2d2e6-b302-11ea-81ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAP/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польские политики и чиновники обвинили президента России Владимира Путина в манипуляциях с историей после публикации его статьи о причинах Второй мировой войны.

Российский лидер, среди прочего, раскритиковал польское правительство конца 1930-х, отметив, что Варшава сама «бросила свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения». По мнению президента, Польша помешала заключить военный союз между СССР, Францией и Великобританией до усиления Третьего рейха.

По информации «Московского комсомольца», директор Департамента национальной безопасности в польском кабмине Станислав Жарын посчитал использованные Путиным факты манипуляцией. В частности, чиновник не заметил упоминаний советского-германского пакта Молотова-Риббентропа в части, где российский президент объяснял введение частей Красной армии в населённые белорусами и украинцами районы Польши.

Жарын заявил, что Путин попытался «обелить позорное советское прошлое», в котором Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «вступили в сговор друг с другом». По его мнению, Россия хочет присвоить себе статус единственного победителя нацисткой Германии.

Как писал NEWS.ru, статья Путина появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами.

Британский МИД после публикации статьи Путина отметил, что победу над Третьим рейхом обеспечили «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников».