Политолог заявил, что США переложили ответственность за санкции на Европу

США частично переложили ответственность за антироссийские санкции на Европу, заявил политолог, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ФБА «Экономика сегодня». При этом с европейскими странами у России торговля велась значительно активнее, чем со Штатами, отметил он.

У США получилось переложить часть ответственности за антироссийскую политику на Европу, которая сегодня занимается сдерживанием РФ. Если мы посмотрим на риторику, то европейские заявления теперь агрессивней и враждебней американских. У России и Европы существовал огромный товарооборот, пусть и был меньше показателей 2013 года, а с США мы торговали на несоизмеримо меньшую сумму. Фактически американцы европейскими руками достигают целей по России, — сказал Блохин.

Он добавил, что российско-американские отношения практически разорваны, и сравнил их с холодной войной. Сейчас остаётся только не допустить повторения Карибского кризиса, считает Блохин.

Ранее Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек — среди них российские бизнесмены и чиновники, которые будут добавлены в санкционный перечень 2014 года в дополнение к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента.

В их числе теперь гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент ВТБ Андрей Костин.