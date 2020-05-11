Политолог оценил влияние недостройки «Северного потока — 2» на страны ЕС

https://static.news.ru/photo/66dbd658-9387-11ea-b1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Задержка строительства «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка Евросоюза, так как в условиях пандемии коронавируса спрос на газ находится в стагнации. Такое мнение высказал завкафедрой европейской интеграции МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Николай Кавешников.

Когда спрос на газ в Европе очевидно стагнирует и в ближайшие годы будет стагнировать, недостройка «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка ЕС. Поставки этого газа в ближайшие годы не являются для Европы жизненно необходимыми, — сказал РИА Новости Кавешников.

По его мнению, любые попытки завершить строительство «Северного потока» будут встречены в Вашингтоне какими-либо санкциями. Кавешников считает, что технически мощности для достройки газопровода у российских компаний есть, но они требуют модернизации, которая возможна лишь с использованием зарубежных технологий. Будут ли готовы европейские компании содействовать этой модернизации — вопрос, по мнению эксперта, открытый и неоднозначный.

Как писал NEWS.ru, польский эксперт Камиль Зайончковский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. По его словам, данный факт станет свидетельством того, что во внешней политике стран Евросоюза нет единства и согласованности. Помешать завершению проекта способны США и те страны ЕС, которые настроены против газопровода. Им следует оказывать дипломатическое и политическое давление на Германию. Эксперт считает, что в Берлине не могут отказаться от своей позиции, что якобы «Северный поток — 2» является только экономическим проектом. Отказ от неё станет «символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель», уверен Зайончковский.