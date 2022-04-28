Политолог Абзалов: $33 млрд на помощь Украине не навредит экономике США

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Запрос американского президента Джо Байдена у Конгресса $33 млрд на военную помощь Украине никаким образом не повредит США на фоне инфляции, заявил NEWS.ru политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Он подчеркнул, что Вашингтон «выплёскивают триллионы долларов» на рынок, поэтому с точки зрения экономики США $30-50 млрд «не проблема для них».

$30-50 млрд никому не повредит, США тем более. Там суммы триллионами выплёскивается на рынок, поэтому я думаю, что $50 млрд вообще не проблема с точки зрения экономики США, — сказал эксперт.

Абзалов подчеркнул, что финансовая помощь США Украине — вопрос военно-политический, а не экономический, этому необходимо «военное заграждение ставить, а не экономическое».

28 апреля Байден заявил, что подписал запрос Конгрессу на предоставление военной помощи Украине в размере $33 млрд, после чего обратился к законодателям с призывом поскорее одобрить этот запрос. Обширный запрос на финансирование включает более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд прямой экономической помощи правительству и $3 млрд гуманитарной помощи и помощи в области продовольственной безопасности