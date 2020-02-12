Приобретение российским правительством пакета акций Сбербанка, принадлежащего Центробанку, за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), позитивно отразится на ВВП России, заявили опрошенные NEWS.ru экономисты.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, сделка поможет кабмину выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, оцениваемые для бюджета в 4 трлн рублей, что приведёт к увеличению доходов россиян, подстегнёт покупательский спрос и стабилизирует инфляцию. Теперь резервы, накопленные в Фонде, чиновники смогут тратить на выплаты по маткапиталу и другим статьям расходов. Согласно бюджетному правилу, на соцпроекты деньги переводить запрещено, зато можно приобрести акции российских компаний, что и сделало государство.

Центробанк получит прибыль в 1,6 трлн рублей за счёт разницы балансовой и рыночной цен акций. По закону, 75% прибыли, 1,2 трлн рублей, вернутся в бюджет, их можно будет потратить на социальные проекты — выплаты маткапитала, адресной помощи малоимущим. Такие меры могут привести к росту ВВП на 0,2 — 0,3 процентного пункта. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Минфин и Банк России направили в кабмин соответствующий законопроект по Сбербанку 11 февраля. Схема предполагает поэтапный выкуп ценных бумаг у регулятора за счёт излишков нефтегазовых доходов по средней цене за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же стоимости ЦБ выставит их миноритариям кредитной организации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В целом, новости о смене ключевого владельца не сильно повлияли на торги на Московской бирже, их восприняли нейтрально. Обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов 11 февраля выросли на 1%, привилегированные — на 2%. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что выкупленные у миноритариев акции пойдут на SPO (публичное размещение) или «в рынок» — в зависимости от объёма.

Минфину выгодна сделка, отметил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Ведомство добивалось покупки, поскольку её оплачивали из ФНБ. Теперь правительство может рассматривать актив как долгосрочное выгодное вложение средств и иметь в дальнейшем статью дивидендной прибыли, стабильный источник пополнения резерва для финансирования различных проектов.

Сбербанк — хорошие «голубые фишки» с высокой дивидендной доходностью, почему бы правительству не принять на себя контроль за таким лакомым кусочком? Проплата, растянутая на несколько траншей, сперва станет расходом, но затем начнёт окупаться, ведь средства ФНБ в объёме свыше 7% от ВВП закон разрешает теперь тратить, инвестируя в том числе в инфраструктурные проекты. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Деньги пригодились бы кабмину и в настоящее время, полагает собеседник. Решение можно назвать полезным, в том числе, и для социальных нужд, для накопления средств на будущее, но прямо сейчас покупка доли в финансовом учреждении связывает значительные суммы из ФНБ, которые могли бы пойти на другие цели, подчёркивает Пушкарёв.

Однако главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова выразила беспокойство по поводу того, как структурирована сделка.

У нас появляется, грубо говоря, $30 млрд (были отложены на покупку валюты в 2018 году. — NEWS.ru), которые могут на горизонте семи лет оказаться на рынке. Это естественно создаёт дополнительный фактор волатильности и нервозности. Непонятно, как потом эти средства получит Минфин в виде прибыли, что случится, когда они попадут в бюджет. Попадут ли они как текущие доходы и будут использованы как текущие расходы или это будут специальные условия, а деньги опять вернутся в ФНБ? Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

ЦБ РФ, получив в свой инструментарий продажу валюты, усилит контроль над рублёвым курсом в случае реализации шоковых факторов. Её растянутая во времени реализация будет оказывать на курс рубля в обозримой перспективе достаточно опосредствованное воздействие и не приведёт к его существенному укреплению, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

На наш взгляд, ускоренный процесс реализации трансферта Сбербанка из ЦБ в Минфин во многом определяется желанием правительства увеличить объём доступных ресурсов для воплощения в жизнь мер социально-демографической поддержки, анонсированных в послании к Федеральному собранию. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Стоит отметить, что глава финучреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ. Он сказал, что Фонд получит больший доход, чем от любых других инвестиций.

Герман Греф Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделку разобьют на несколько частей, а значит ощутимого влияния на банковскую систему она оказать не должна, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Собеседник подчеркнул, что регулятору придётся аккуратно конвертировать полученную из Фонда валюту в рубли, чтобы избежать роста волатильности. К началу процедуры объём операций ЦБ в рамках бюджетного правила может сократиться ещё на 10-20% по сравнению с текущим периодом, а значит, в теории, курс всё же может получить дополнительный импульс для укрепления, если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется, говорит он. Впрочем, причин для серьёзного роста сырьевых цен пока нет. При удачном стечении обстоятельств в обозримом будущем курс вполне может вернуться к отметкам начала года — 61,5-62 рубля за доллар, указал Николаев.