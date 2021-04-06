«Под контролем»: Песков оценил ситуацию с курсом рубля

https://static.news.ru/photo/caaba7be-978f-11eb-9533-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Кремле не ожидают резкого падения курса рубля в связи с ситуацией в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти констатируют стабильность макроэкономической ситуации в стране.

Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться из-за ситуации в Донбассе повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда курс рубля резко упал.

Говоря о том, может ли ситуация в Донбассе нанести удар по экономике РФ, он заявил, что «нагнетание напряжённости в непосредственной близости от границ — это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки». Он добавил, что это, к сожалению, обычная практика.

Представитель Кремля также назвал макроэкономическую ситуацию абсолютно стабильной и предсказуемой. По его словам, подобная волатильность курса наблюдалась и раньше по разным причинам — «спекулятивного характера, неспекулятивного», — однако это не оказывает никакого влияния на экономическую стабильность в целом.

Как писал NEWS.ru, курс доллара США вырос на 0,98% и достиг 78,0225 рубля. В прошлый раз курс американской валюты поднимался выше планки в 78 рублей пять месяцев назад — в начале ноября 2020 года. Курс евро в ходе торгов поднялся на 0,3%, превысив 92 рубля. До этого такой показатель фиксировался два месяца назад — 1 февраля.

Ранее зарубежные СМИ назвали российский рубль самой недооценённой валютой по «индексу бигмака». Расчёт применяют, чтобы определить паритет покупательной способности (ППС) и расчёта «реальных» обменных курсов валют.