Почти треть российских компаний озаботились «зелёной» экономикой

Почти треть российских компаний стали внедрять экологичный подход в своей бизнес-деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Зарплата.ру».

Отмечается, что 29% компаний в России с начала этого года озаботились экологичной обработкой отходов. Из общего числа фирм в стране 23% отправляют отходы на дальнейшую переработку, 15% - отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов.

В свою очередь, 13% установили в офисах раздельные контейнеры для сортировки мусора, а 10% - сократили потребление бумаги и электроэнергии. Оставшиеся 4% стали практиковать сбор макулатуры, 3% - установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек, 2% - озаботились вопросом парковки для электромобилей, установив специальные розетки на автомобильных местах, 1% - начали использовать измельчитель бытовых отходов (диспоузер).

Однако, по словам аналитиков, пока менее четверти сотрудников российских компаний поддерживают курс начальства на улучшение экологической ситуации. По данным опроса, молодые соискатели работы при выборе нового места для трудовой деятельности всё чаще уделяют внимание на подход компаний к эковопросам.

Новая «зелёная» этика также влияет на таможенную, налоговую политику и на интерес потенциальных инвесторов. В опросе приняли участие почти две тысячи менеджеров (1 916 человек) из всех регионов России. Исследование провели с 20 по 24 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что предприятия «грязных» российских городов получат льготные кредиты на экомодернизацию. Предполагается, что данная мера будет способствовать снижению выбросов в атмосферу.