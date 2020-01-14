Объём «уголовного» воровства из федерального бюджета России в 2019 году составил 2-3 млрд рублей при том, что всего было выявлено нарушений, связанных с госбюджетом, на сотни миллиардов рублей. Об этом заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин. По мнению аналитиков, схемы кражи денег стали более изощрёнными, чем в прошлые годы, а радикально победить вековую проблему представляется все ещё малореальным.

По словам руководителя ведомства, за 2019 год аудиторы СП выявили в общей сложности нарушений примерно на 804 млрд рублей. Примерно треть из них связаны с бухгалтерским учётом, ещё такая же часть — с процедурами закупок, сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о размерах воровства госсредств в России.

Глава контрольного органа заявил, что в 2020 году его ведомство будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в денежной сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита. Улучшить работу аудиторы СП собираются за счёт применения цифровых методов анализа.

По мнению исследователя из Высшей школы экономики Андрея Чернявского, сумма в 2-3 млрд — небольшая, зато гигантской является цифра в несколько сотен миллиардов рублей.

804 млрд рублей разворованных средств — это очень большая сумма. Но, увы, хищения на госзакупках — тема до неприличия старая. Она существовала и в 1990-е годы. Хотя это также связано и с неэффективными процедурами государственных закупок. Андрей Чернявский ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» при ВШЭ ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» при ВШЭ

По его словам, есть две главные беды при госзакупках. Закрытость большой части процедур, когда правоохранители не позволяют информации становиться достоянием гласности, а также конкурсы с несправедливой ценовой конкуренцией.

Эксперт отмечает, что российские процессы госзакупок непрозрачны, и не всегда понятно, происходят ли они на конкурентной основе. Однако всё же существует много случаев и умышленного растаскивания бюджетных денег.

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Из очень обширной моей аудиторской практики могу привести типовые примеры в области нарушений бухучёта. Чаще всего завышаются цены контрактов. Делается это следующим образом. Выигрывается тендер. Потом расторгается договор по какому-либо из оснований, после чего заключается следующее соглашение (в основном с теми же участниками или же взаимозависимыми компаниями), но уже на условиях сторон, которые стремятся «распилить» деньги. Или же вводят в договор при строительстве объекта «допработы», которые при этом не выполняются. Елена Лавренчук владелец аудиторской компании и доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми владелец аудиторской компании и доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ в Перми

Другой пример, когда на сооружении обычной спортплощадки к школе или лицею отмывают до 800 тысяч рублей при общей стоимости в 6,8 млн рублей. Кроме того, для расхищения используется ускоренная амортизация (слишком быстрое списание объектов), занижается стоимость объектов основных средств, а также занижают или, наоборот, завышают цену материалов.

В практике эксперта был прецедент, когда некая компания выиграла тендеры на участки, где был лес, который дельцы не ставили на баланс, то есть деревья на сумму 70 млн рублей не упоминались в бухгалтерских документах.

Но всё же самая яркая иллюстрация отечественного искусства воровать была связана с одним уральским свинокомплексом, когда вдруг раскрылась основная причина того, почему-де компания всё время была «в убытках».

Свинки были постоянно недокормлены. Все деньги, которые выделял бюджет на корма, шли в карманы и мимо кормушек для поросят. Дельцы в этом случае «закупали» корм в рамках программы поддержки свиноводства. Все эти операции делались через фирму со смешным оборотом в 20 тысяч рублей. Зато провести через неё расхитители бюджетных средств смогли порядка 40 млн рублей, — рассказала Лавренчук.

Эксперты в голос говорят: одна из главных причин повального воровства в нашей стране заключается в том, что закон о госзакупках «несовершенен». Кроме того, считают специалисты, несмотря на то, что в России начали красть вроде бы поменьше и поопасливее, схемы «распила» бюджетных средств стали изобретательнее и намного изощрённее.