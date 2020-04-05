Плодоовощной союз просит Минсельхоз запретить ввоз помидоров на два месяца

https://static.news.ru/photo/7fc17b1e-7753-11ea-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плодоовощной союз РФ попросил Минсельхоз запретить на два месяца ввоз на территорию России помидоров во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей.

Авторы письма считают, что в связи с девальвацией рубля и ситуацией с распространением коронавируса, а также режимом самоизоляции, отрасли сельского хозяйства пострадают больше всего.

Отмечается, что спрос и оптовые цены на огурцы и томаты уже упали. При этом на российский рынок продолжают поступать импортные овощи.

Как ранее писал NEWS.ru, розничные продажи имбиря и чеснока, которые, как считается, являются природными иммуностимуляторами, выросли в 2,5 раза по причине распространения в России коронавирусной инфекции. Оптовые цены на эти продукты за две недели подскочили в несколько раз.