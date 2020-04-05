Плодоовощной союз просит Минсельхоз запретить ввоз помидоров на два месяца

Плодоовощной союз РФ попросил Минсельхоз запретить на два месяца ввоз на территорию России помидоров во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Авторы письма считают, что в связи с девальвацией рубля и ситуацией с распространением коронавируса, а также режимом самоизоляции, отрасли сельского хозяйства пострадают больше всего.
Отмечается, что спрос и оптовые цены на огурцы и томаты уже упали. При этом на российский рынок продолжают поступать импортные овощи.
Как ранее писал NEWS.ru, розничные продажи имбиря и чеснока, которые, как считается, являются природными иммуностимуляторами, выросли в 2,5 раза по причине распространения в России коронавирусной инфекции. Оптовые цены на эти продукты за две недели подскочили в несколько раз.
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