Планы по снижению бедности в РФ сравнили с обещанием научить осла говорить

https://static.news.ru/photo/458cae10-406a-11eb-9974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оценивая планы по снижению бедности в стране с 13,5% до 6,5% к 2030 году, озвученные президентом Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции, опрошенные NEWS.ru эксперты назвали их «недостаточно амбициозными», объясняя это тем, что времени на раскачку попросту нет.

Старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков напомнил об известной притче про Ходжу Насреддина, падишаха и осла.

«Ходжа Насреддин обещал падишаху за 20 лет научить ишака говорить, разумно полагая, что за 20 лет кто-то из них троих умрёт: либо ишак, либо падишах, либо сам Ходжа. Мы помним, что национальные показатели по борьбе с бедностью должны быть достигнуты к 2024 году, а потом их „случайно“ передвинули на 2030 год, а потом их снова отодвинут, например, ещё лет на десять, — сказал эксперт.

По словам экономиста, ещё в 2012 году Путин подписал указ о целевых задачах, где, в частности, значилось увеличение реальной заработной платы на 40-50%. В итоге заработная плата упала на 10%. В 2018 году, президент уже не заявлял о планах повысить показатели реальной заработной платы, так как их легко посчитать.

Появились показатели из серии „количество населения, ведущее здоровый образ жизни“ или „ожидаемая продолжительность жизни“. Мы, конечно, можем ожидать чего угодно, а цифр нет, — отметил Жаворонков.

Между тем, по мнению руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Константина Ордова, проблема бедности является одной из важнейших из числа социальных проблем. Растущие показатели смертности связаны не только с ковидом, но и с бытовой неустроенностью людей.

И мы понимаем, что срок жизни этих людей с каждым годом будет сокращаться. И если говорить, что мы победим бедность через десять лет, то, во-первых, немногие из тех, кто находится за её чертой, смогут этот десятилетний период пережить, а во-вторых, их здоровье за это время будет окончательно подорвано. Вот тут важно понимать, что речь идёт о живых людях. Поэтому нет времени для раскачки, как неоднократно выражался сам президент, — пояснил эксперт.

В этом смысле Константин Ордов назвал планы по снижению бедности «недостатончо амбициозыми». Он напомнил, что ещё несколько лет назад доля россиян, живущих за чертой бедности, не превышала 10%.

Получается, чтобы нам вернуться лет на пять-семь назад, надо подождать еще десять лет. Это значит, что либо наша экономика совсем не развивалась всё это время и не планирует развиваться, — указал Ордов.