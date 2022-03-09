Philip Morris сократит производство в России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции в коммерческую деятельность и запуск новых продуктов в России. Кроме того, компания снижает объёмы производства из-за перебоев в цепочке поставок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте PMI.

Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность. PMI также активизировала свои планы по снижению объёмов производственной деятельности в России, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что прoдолжат поддерживать сотрудников в России и выплачивать им зарплату. Штaт компании в России, исходя из данных PMI, составляет более 3200 работников.

Ранее в России приостановила работу табачная компания Impеrial Brands. Она выпускала такие марки сигарет, как «Максим», Pаrker & Simpson, West, Davidoff, Gаuloises, Style, JPS и Fine.