Производитель табачной продукции Imperial Brands приостановил работу в РФ

Imperial Brands приняла решение приостановить деятельность в России, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что Imperail Brands стала первой международной табачной компанией, которая остановила свою работу в РФ. Она выпускала такие марки сигарет, как «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

О прекращении производства и продажи пива под собственным брендом в России также сообщила компания Heineken.