Производитель табачной продукции Imperial Brands приостановил работу в РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:44, 09 марта 2022
Фото: Malte Christians/dpa/Global Look Press
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Imperial Brands приняла решение приостановить деятельность в России, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что Imperail Brands стала первой международной табачной компанией, которая остановила свою работу в РФ. Она выпускала такие марки сигарет, как «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.
В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности, — говорится в сообщении.