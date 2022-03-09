Heineken приостановит выпуск и продажу пива в России

Heineken объявила о прекращении производства и продажи пива под собственным брендом в России, передаёт РИА Новости. В компании также приняли решение отказаться от получения прибыли от своего российского бизнеса.

Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под собственным брендом, — говорится в сообщении.

Ранее в концерне заявили, что будут приостановлены только экспорт продукции и инвестиционные проекты в РФ. В компании подчёркивали, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжат работу в штатном режиме благодаря высокому уровню локализации производства.

Крупнейшие чешские производители пива также объявили о прекращении поставок в Россию. Речь шла о компаниях Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Поставки также были приостановлены в Белоруссию.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявляли компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.