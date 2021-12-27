ПФР начнёт предлагать пособия нуждающимся россиянам

Пенсионный фонд начнёт активно выявлять россиян с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой в виде пособий. Предложение содержится в проекте постановления правительства, подготовленного Минтрудом, пишут «Известия».

Информацию ПФР будет получать путём межведомственного взаимодействия. Для выделения господдержки будет проведена оценка положения людей в трудной ситуации с учётом доходов и имущества членов семьи. Тех, кто подойдёт по всем параметрам, ПФР проинформирует о праве на получение пособий.

Сейчас россиянину нужно самому оценивать своё материальное положение, чтобы обратиться к государству за поддержкой. С 2023 года этим будет заниматься ПФР.

Фонду будет предоставляться информация из налоговой службы — сведения о доходах граждан и материальном положении семьи. И если окажется, что семья живёт на средства ниже прожиточного минимума на человека, ПФР направит запросы в другие ведомства для уточнения данных.

В Минтруде считают, что такие нововведения позволят решить сразу несколько задач. Это заметное сокращение сроков оказания соцподдержки, возможность активно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и так далее.

Эксперты тоже считают эту инициативу полезной. Директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов уверен, что новый порядок усилит адресность госпомощи. С ним согласен заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. К тому же анализ доходов и расходов домохозяйств позволит наиболее точно выстраивать политику государства.

К примеру, расчёт подушевого дохода выявил более сложную финансовую ситуацию в семьях с маленькими детьми, поэтому в последние годы мы видим, что поддержка этой категории стала приоритетным направлением, — отметил Якушев.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что в следующем году на социальные нужды в России будет потрачено 4 трлн рублей из бюджетов всех уровней, но сумма в итоге может быть ещё больше. Президент напомнил, что даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги «абы как и абы кому», а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения.