Власти Петербурга потратят более девяти миллионов рублей на гробы

Подведомственные правительству Санкт‑Петербурга «Ритуальные услуги» разместили на сайте госзакупок тендер на три тысячи гробов, сообщают «Невские Новости». Стартовая цена контракта составляет более девяти миллионов рублей — по 2,8 тысячи рублей на гроб.

Эксперт комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев объяснил, что такие гробы используют, когда хоронящие не могут их оплатить.

Первый (способ погребения. — NEWS.ru) — это когда есть родственники, которые могут выбирать и оплачивать своими деньгами. Во втором случае тоже есть лица, взявшие на себя обязанности по погребению (родственники, друзья), но денег у них нет. В этом случае у нас в Федеральном законе о погребении и похоронном деле предусмотрено предоставление так называемого «гарантированного перечня», где гроб является неотъемлемой частью, — пояснил Авдеев.

Он добавил, что в случае, если умерших не забирают и они остаются, например, в больницах, хоронят их тоже в таких гробах. По словам Авдеева, 2,8 тысячи рублей — отпускная цена нормального обитого тканью гроба.

Ранее был принят национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время», вступающий в действие в России 1 февраля 2022 года. Военный эксперт Александр Гольц считает, что это сделано с расчётом на боевые действия. Политолог Юлий Нисневич же считает, что документ может просто закрывать существующие недоработки в законодательстве.