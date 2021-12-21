Песков рассказал о нападках ряда стран на выгодные экономические проекты

От политических нападок некоторых государств страдают даже выгодные экономические проекты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что положительную роль в формировании инвестпривлекательности страны сейчас играет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств, — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он указал на положительную роль РФПИ в формировании инвестиционной привлекательности России. По его мнению, формированию позитивного образа у инвесторов способствует энергичность и проактивность сотрудников фонда. Песков отметил, что такой имидж складывается вопреки турбулентности, напряжённости и политизации.

Также пресс-секретарь президента назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник» более чем в 70 странах. Он добавил, что отечественному препарату пришлось соперничать с вакцинами других компаний, «чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали причиной задержки признания российской вакцины «Спутник V» нехватку технической документации. При этом там отрицают утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только препараты западного производства. В организации привели в пример признание вакцин из Китая и Индии.